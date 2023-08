Incendio in via Meucci Cinque auto bruciate Il giallo del monopattino

Due auto (entrambe Smart) hanno preso fuoco ieri pomeriggio, in via Meucci all’altezza del civico 83, in zona Crescenzago. L’incendio è divampato pochi minuti dopo le 14.

Sul posto i vigili del fuoco intervenuti immediatamente con un’autopompa e un’autoscala da Sesto San Giovanni e un’autobotte dalla sede di via Messina. Oltre alle due auto incendiate, ne sono state danneggiate altre tre, parcheggiate nelle vicinanze, nonché la facciata di un edificio in ristrutturazione sul marciapiedi opposto. Via Meucci fino a sera è stata chiusa al traffico.

I vigili del fuoco hanno avviato le indagini per capire da dove è nato l’incendio, quale è stato l’innesco della fiamma se si tratta di un incendio doloso, come sembra da una prima valutazione dopo il sopralluogo per spegnere le fiamme o se si tratta di un cortocircuito nato da un monopattino che si trovava parcheggiato nelle vicinanze.

Questa seconda ipotesi è quella fornita dai residenti della via, ma appare poco credibile perché non si spiegherebbe come il fuoco si fosse propagato dal monopattino fino alle auto. E, fra l’altro il tempo necessario al diffondersi delle fiamme, in questo caso, avrebbe allertato prima i residenti.

Il danno provocato da questo incendio è cospicuo, alla fine il bilancio è di cinque auto distrutte e della facciata del palazzo annerita dal fumo.

Nei prossimi giorni i vigili stileranno la relazione finale dell’intervento e saranno in grado di identificare la probabile causa con più certezza. Un corto circuito innescato dal caldo o più probabile un gesto doloso passato inosservato nella strada, a quell’ora, deserta. I vigili del fuoco sono intervenuti, sabato sera, anche in soccorso di una auto che si era scontrata con un’ambulanza in viale Monte Ceneri, lungo la circonvallazione esterna. È successo all’angolo con via Bartolini intorno alle nove e mezza. A causa dell’impatto, l’ambulanza si è ribaltata.

Coinvolte in tutto sei persone: un bambino di 11 anni, un ragazzo di 20 e una ragazza di 24, e poi una donna di 32 e due uomini di 52 e 55 anni. Diversi i mezzi di soccorso del 118 arrivati sul posto. Alla fine delle operazioni, i sanitari hanno disposto il trasporto in ospedale di due feriti in codice giallo, al Niguarda e al San Carlo.