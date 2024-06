Incendio in un palazzo dell’Aler. Sei intossicati finiti in ospedale

È di sei intossicati il bilancio dell’incendio divampato ieri mattina al pianterreno di un palazzo Aler di San Giuliano, al civico 10/B di via Massimo Gorki, dove vivono 12 famiglie distribuite su 6 piani. Un episodio sul quale si allunga l’ombra del dolo: a prendere fuoco, con ogni probabilità non per cause accidentali, è stato un divano che si trovava in un sottoscala, accanto all’androne. Il rogo si è sviluppato intorno alle 9,30; l’effetto-camino che si è verificato lungo la tromba delle scale ha fatto salire il fumo verso l’alto. I condomini, alcuni dei quali anziani, hanno vissuto attimi di terrore, nel timore che l’incendio potesse raggiungere le abitazioni.

Notevole il dispiegamento di forze. Sul posto sono intervenuti cinque mezzi dei vigili del fuoco, con un totale di 19 uomini in arrivo da Milano e Melegnano. A supporto, i sanitari di Areu, i carabinieri, gli agenti della polizia locale e la Protezione civile. Presenti, per un sopralluogo, il sindaco Marco Segala, l’assessore Jessica Nobili e il collega Daniele Castelgrande, che ha la delega alla Sicurezza ed è stato fra i primi ad accorrere. "Un grazie a a un bambino del palazzo - ha detto Castelgrande - che è stato il primo a dare l’allarme. Senza di lui, l’episodio avrebbe potuto avere conseguenze più gravi". Sul posto anche i tecnici di Aler.

I sanitari hanno controllato sul posto 13 persone; 7 di loro hanno rifiutato il trasporto in ospedale, altre 6 sono state accompagnate in pronto soccorso, per accertamenti.

Tutti gli ospedalizzati presentavano sintomi da inalazione di fumo; tre sono stati valutati come codici gialli, gli altri come codici verdi. Gli intossicati sono stati suddivisi tra gli ospedali di Vizzolo Predabissi, Melzo e Rozzano. Nessuno di loro è in pericolo di vita. Per fortuna l’incendio è rimasto circoscritto ed è stato domato. Agibili gli appartamenti.