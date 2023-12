Incendio in cucina al Mandarin. Evacuazione-lampo dell’albergo

L’incendio è divampato nel locale cucine, al piano -1: pare che tutto sia partito da una pentola. Nel giro di pochi minuti, la direzione dell’albergo ha fatto evacuare personale e clienti, in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco. Paura ieri pomeriggio al Mandarin Oriental di via Andegari, hotel extra lusso a due passi da piazza Scala, anche se per fortuna l’allarme è rientrato nel giro di pochi minuti. L’allerta è scattata attorno alle 16.30, quando la pentola sul fuoco ha generato il principio d’incendio: dipendenti e ospiti sono usciti dalla struttura ricettiva a scopo precauzionale. L’intervento dei pompieri, arrivati con due mezzi di soccorso dalla sede centrale di via Messina, ha permesso di circoscrivere e spegnere definitivamente le fiamme, tanto che dopo un rapido sopralluogo è stato dato il via libera al rientro in albergo, che non ha riportato alcun danno. Sul posto anche carabinieri e polizia locale. In via Andegari è stata inviata anche un’ambulanza, ma nessuno ha avuto bisogno di cure mediche.