Milano - Incendio nella notte nel sottotetto della palazzina Liberty dell'ex Macello in viale Molise 66. L'allarme è scattato alle 23.30 e un'ora dopo i vigili del fuoco erano ancora all'opera per domare le fiamme. Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Ancora da chiarire, le cause del rogo

Dall'alto si vedevano lingue di fuoco nell'edificio sgomberato poco più di una settimana fa, che confina da un lato con il centro sociale Macao e dall’altro con un’ex sede dell’Ats: dentro c'erano 86 occupanti. Alcuni di loro, dopo l'allontanamento, si sono intrufolati negli alloggi che sovrastano l'ex mercato del pollame, a due passi, tra le vie Maspero e Vismara, tutti sfitti da un mese (quando è avvenuto l'ultimo trasferimento). Le famiglie che erano residenti in quegli appartamenti del Comune poi passati a Sogemi sono state allontanate in vista di un mega progetto di riqualificazione: l'area sarà oggetto di restyling grazie al bando di Reinventing cities, che scadrà il 9 giugno.

L'incendio di questa notte all'ex Macello ha preoccupato gli abitanti della zona. In Municipio 4, c'è chi chiede da tempo di intervenire, come Francesco Rocca (FdI), presidente della commissione Sicurezza e Verde del Municipio 4: "Il 7 marzo ho scritto a prefetto, questore e sindaco chiedendo la messa in sicurezza di queste storiche palazzine in stile Liberty. Questa sera un vasto incendio provoca danni irreparabili".