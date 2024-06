Incendio doloso al bar Diamond di Gorgonzola: sui banchi del Consiglio l’emergenza sicurezza

Gorgonzola (Milano) – "Solidarietà a chi ha subìto questo gesto. Ma riservatezza e nessuna illazione. Ogni parola in più rischia di compromettere il lavoro degli inquirenti". Irrompe in consiglio comunale il tema sicurezza, a due settimane dall’incendio doloso che ha devastato il cocktail bar Diamond di piazza De Gasperi. Dalla sindaca Ilaria Scaccabarozzi una comunicazione. Poi via libera al dibattito. La richiesta della minoranza: "Guardia alta. Tutti speriamo si sia trattato di una bravata. Ma il modus operandi non rende tanto semplice crederlo". Da parte dell’Amministrazione le garanzie: "Nessuno intende minimizzare".

Mentre al Diamond proseguono i lavori di ripristino in vista di una imminente riapertura, l’indagine, si diceva, prosegue. Si indaga a tutto campo. Fra le piste, condizionale sempre d’obbligo, quella di una vendetta: di un concorrente, o magari di un cliente sgradito. Mai ricevuto minacce, dissero, sin dal primo giorno, i titolari. Mentre le forze dell’ordine scandagliano, la politica si confronta. Diplomatica la comunicazione della sindaca ai consiglieri. "In commissione capigruppo sono stata sollecitata a dire due parole su quanto è accaduto. Ho ritenuto opportuno confrontarmi con le forze dell’ordine.

C’è un’indagine in corso. Al netto della solidarietà con le persone colpite e della garanzia che faremo tutto quanto possibile come Amministrazione per garantire controlli, ogni parola può essere un danno". Il pungolo dai banchi di centrodestra. "La comunicazione del sindaco mi lascia perplesso - così Fabio Iannotta di Fratelli d’Italia -. La sicurezza di una città è interesse di tutti. La dinamica dell’evento non fa pensare a una bravata. Tutti, del resto, abbiamo letto l’intervista dei giorni scorsi a Nicola Gratteri. Il grido di allarme di una persona competente. La serenità dei cittadini, e di chi lavora, va tutelata". Idem Walter Baldi: "La sindaca e l’Amministrazione devono tenere la guardia altissima. Questo atto è stato preceduto da altri. Non si dica, per favore, che non è successo niente".