Milano, 2 giugno - Fumo denso si è alzato nel pomeriggio di oggi in via Scaldasole, a Milano, zona Colonne di San Lorenzo. Sul posto, alle spalle di Porta Ticinese, sono intervenuti i vigili del fuoco, gli agenti della Polizia di Stato e della Polizia locale e un'ambulanza del 118 per un principio di incendio che però non ha provocato danni. Il locale da cui si è alzato il fumo si trova all'interno di uno stabile abbandonato, probabilmente frequentato di notte dai clochard della zona, in passato utilizzato anche come centro sociale. E questo non escluderebbe l'ipotesi che le fiamme siano state appiccate intenzionalmente.

© Riproduzione riservata