Incendio a Bruzzano, gli inquilini evacuati saranno ospitati negli alberghi della zona a spese del Comune di Milano

Milano, 20 agosto 2023 – Nessun ferito grave solo tanta paura, per l’incendio divampato nella notte tra sabato e domenica in via Alessandro Bisnati nel quartiere Bruzzano. Il rogo ha devastato un appartamento al sesto piano di un palazzo di otto piani. Ci sono voluti quattro mezzi dei vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme e i soccorsi hanno dovuto evacuare temporaneamente 13 abitanti di quel piano del condominio.

La ricostruzione

In base ad una prima ricostruzione l’innesco delle fiamme risalirebbe alle 2.30 circa della notte. Il fuoco, stando al primo esito del sopralluogo dei vigili, sarebbe partito dal balcone per poi estendersi all’interno dell’appartamento che si trova al civico 7 di via Bisnati. I pompieri hanno dovuto lavorare fino alle prime ore dell’alba per domare le fiamme e mettere in sicurezza lo stabile, dichiarato inagibile, a causa delle altissime temperature che si erano sviluppate dopo il rogo.

Tutti salvi

Gli abitanti del palazzo sono riusciti a mettersi subito tutti in salvo. Due uomini di 41 e 43 anni, che abitavano negli appartamenti al piano da cui è scaturito l’incendio sono dovuti comunque ricorrere alle cure del Pronto Soccorso. Il 41enne ha riportato ustioni a una mano nel tentativo di uscire dall’appartamento, il 43enne, invece è rimasto intossicato dal fumo che si era intensificato nei corridoi. Nessuno dei due uomini ha riportato comunque gravi conseguenze.

Le cause

Ancora da chiarire le esatte cause che hanno scatenato l’incendio. Pare che all’origine ci sia un cortocircuito partito da un impianto di aria condizionata con ventilazione posta sul balcone. Anche il caldo torrido di questi ultimi giorni potrebbe avere causato danni all’impianto esposto al sole.

L’accoglienza

Il Comune ha fatto sapere che gli evacuati saranno ospitati in alberghi nelle vicinanze e hanno già usufruito del primo supporto della Protezione civile comunale. Qualora le verifiche dei prossimi giorni indicheranno la necessità di soluzioni di più lungo periodo queste verranno valutate e decise di concerto con gli inquilini. Solo nelle prossime ore sarà possibile fare una stima dei danni subiti dall’intero sesto piano dell’edificio.