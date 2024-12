Incendio a Bresso, tre fratelli bloccati dalle fiamme: uno è morto e un altro è gravissimo

Milano – Tre fratelli sono rimasti coinvolti in un grave incendio scoppiato nella notte tra lunedì e martedì in un appartamento nel comune di Bresso, in provincia di Milano: uno è morto, un altro è rimasto gravemente ferito e il terzo è riuscito a salvarsi. La vittima, di cui al momento non sono note le generalità, aveva 60 anni e viveva al secondo piano di una palazzina insieme ai due congiunti.

Il rogo è scoppiato intorno alle 2.30 al civico 97 di via Roma. Sul posto, oltre alle ambulanze dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, sono intervenute diverse squadre dei vigili del fuoco del distaccamento di Sesto San Giovanni con due auto pompe, un’auto botte, l’auto scala e il carro soccorso. Grazie al lavoro dei pompieri non si è resa necessaria l’evacuazione del condominio.

L’uomo rimasto ustionato è stato portato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano: le sue condizioni sono critiche. Secondo una prima ricostruzione, le fiamme sarebbero originate dalla cucina, per cause in corso di accertamento: il Nucleo investigativo antincendio sta indagando per accertare l’accaduto.