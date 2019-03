Segrate (Milano), 7 marzo 2019 - Incendio nelle prime ore di stamani lungo il terminale intermodale di Milano smistamento, all'ingresso dello scalo che si affaccia sulla via Rivoltana, a Segrate. Per cause in corso di accertamento ha preso fuoco una catasta di traversine di legno per i binari. Sul posto sono immediatamente intevenuti i vigili del fuoco con autobotte, che hanno provveduto a spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l'area eliminando possibili focolai sotto la catasta.

Le fiamme sono state notate da alcuni passeggeri dei treni in transito, che hanno fatto scattare l'allarme. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polfer per individuare l'origine dell'incendio.