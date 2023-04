Incendio devasta appartamento a Baranzate: palazzo evacuato nella notte

Milano, 8 aprile 2023 – Un devastante incendio ha distrutto un appartamento ieri sera a Baranzate, nel Milanese. Le fiamme sono partite poco dopo le 20 da un’abitazione posta al terzo e ultimo piano di una palazzina tra via Redipuglia e via Pordenone. Immediatamente tutto il palazzo è stato evacuato. Nessuna persona è rimasta coinvolta e non si registrano intossicati né feriti.

Sul posto sono intervenuti sei mezzi dei vigili del fuoco, i carabinieri di Rho, e, in via precauzionale, i soccorritori del 118 con automedica e ambulanza. Intervenuto anche il sindaco del comune alle porte di Milano. L'intervento, che ha impegnato a lungo i vigili del fuoco, si è concluso nella notte inoltrata. L'appartamento da cui è partito il rogo è stato completamente devastato dalle fiamme ed è stato dichiarato inagibile, mentre le altre famiglie hanno potuto fare ritorno nelle loro abitazioni.