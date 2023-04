Incendio al Parco delle Groane "Nessun dubbio, sono i piromani"

di Gabriele Bassani

Anche ieri un incendio nel Parco delle Groane a Cesate: per l’ex presidente Roberto Della Rovere non ci sono dubbi, si tratta dell’azione di uno o più piromani. "L’incendio di oggi a Cesate si è sviluppato in una zona dove non c’è frequentazione di persone e in un’area volutamente difficoltosa da raggiungere per i mezzi antincendio - dice Della Rovere -. È ora di smetterla di incolpare spacciatori e tossici e dirci chiaramente che siamo di fronte a uno o più piromani. La tecnica è ormai consolidata e chi opera la conosce benissimo. Anche tra molti operatori del servizio volontario antincendio si è fatta strada questa idea che è diventata una quasi certezza. Quest’anno, anche grazie alla siccità, si stanno “bruciando” tutti i record di aree incendiate". Nella notte precedente, tra Pasqua e Pasquetta, un altro grosso incendio ha colpito il Parco più a nord, tra Misinto e Lazzate, nei boschi di Sant’Andrea, zona già teatro di altri incendi importanti nel recente passato. Sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco da Lazzate, Seregno e Bovisio Masciago, insieme alle squadre di volontari antincendio del Parco delle Groane e squadre della protezione civile di vari nuclei della zona. L’incendio è stato contenuto e sono proseguite per tutta la giornata le operazioni di bonifica, così come in territorio di Cesate, dove si ripetono gli episodi a una settimana di distanza dal maxi rogo di lunedì scorso. Qui ormai da una settimana intera si susseguono interventi dei volontari delle squadre antincendio del parco e dei vigili del fuoco, per spegnere focolai che si riattivano in continuazione. Nella giornata di ieri decine di Gev del Parco Groane impegnate in opera di pattugliamento dei sentieri e prevenzione, vista la grande affluenza di persone nelle aree verdi per il tradizionale pic-nic.

Situazione di grande affollamento specialmente attorno alla Città Satellite (ex Greenland di Limbiate), dove peraltro sono ancora ben visibili i segni del grande rogo di una settimana fa. "Tantissime persone nel Parco, ma per fortuna non si sono registrati problemi particolari se non l’abbandono di un gran numero di rifiuti che però i nostri volontari hanno subito raccolto già dal pomeriggio anche per evitare occasioni di innesco di incendi ancora più favorevoli - ha spiegato Orietta Borella, commissario capo della Polizia del Parco delle Groane -. Purtroppo la situazione continua a restare ad altissimo rischio fino a quando non arriverà la pioggia".