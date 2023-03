Inaugurato l’Anno accademico L’Humanitas University cresce e scala le classifiche

di Massimiliano Saggese

C’erano proprio tutti per l’inaugurazione dell’Anno Accademico 2022-2023 di Humanitas University. Una realtà che anno dopo anno cresce scalando la classifica delle accademie migliori del mondo. Alla cerimonia di apertura erano presenti il sindaco di Pieve Emanuele Pierluigi Costanzo, il sindaco di Milano Giuseppe Sala,il Presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana. E fra gli invitati Mariastella Gelmini, Guido Bertolaso, Valentina Aprea. È stata un’occasione per riflettere sulle sfide del futuro e sull’anno appena trascorso, "che ha visto crescere i numeri dell’Ateneo dedicato alle Life Sciences e la sua vocazione internazionale, come dimostra il 38% di studenti stranieri che scelgono il Campus di Pieve Emanuele per diventare i medici di domani". Nel 2022 Humanitas University è entrata infatti per la prima volta nel ranking Times Higher Education (THE), posizionandosi tra le prime 250 università al mondo su 1799 atenei presi in analisi, la migliore new entry.

La Lectio Magistralis è stata affidata al prof. Michael Snyder, direttore del Department of Genetics alla Stanford University School of Medicine. Snyder ha contribuito allo sviluppo e alla diffusione di una tecnologia ampiamente utilizzata per l’analisi simultanea di migliaia di geni, molecole di RNA e proteine. Iniziando con gli studi sul lievito di birra e successivamente espandendosi agli esseri umani, il professore ha stabilito un elevato standard di servizio per la comunità e ha contribuito a gettare le basi della biologia dei sistemi. l 2022-2023 è il nono anno di attività di Humanitas University, Ateneo dedicato alle Life Sciences strettamente integrato con l’IRCCS Istituto Clinico Humanitas di Rozzano, ospedale e centro di ricerca. Caratteristica di Humanitas University, dove l’insegnamento della Medicina è condotto interamente in lingua inglese, è il respiro internazionale. Ad oggi sono oltre 1.800 gli studenti iscritti di cui il 38% è straniero. Le lezioni si tengono nel Campus, concepito secondo i più moderni standard in termini di tecnologia e comfort ambientale tali da promuovere le occasioni di incontro e di scambio tra docenti, ricercatori e giovani allievi. Il complesso è formato da 4 edifici per 25mila mq. Fiore all’occhiello del Campus è il Simulation Lab, che include il Mario Luzzatto Simulation Center e un Anatomy Lab: uno spazio tecnologico di oltre 2.000 mq, tra i più grandi in Europa, a disposizione di studenti, specializzandi e professionisti della salute.