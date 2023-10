Inaugurata l’area di corsa spartana a Rozzano: allenarsi saltando gli ostacoli

Una nuova area dedicata alla corsa spartana, un campo di addestramento per correre e allenarsi saltando gli ostacoli. L’idea è dell’associazione Rozzano Fit, che conta oltre 80 iscritti e che si allena principalmente negli spazi aperti del territorio. "La nostra associazione nasce nel 2017 con l’intento di valorizzare e far conoscere i parchi cittadini attraverso l’attività sportiva - racconta il presidente Fabrizio Dell’Occhio -. Promuovere il fitness all’area aperta è la nostra missione e dopo aver partecipato a una Spartan Race abbiamo proposto al Comune di realizzare uno spazio dedicato a questa attività". L’area si trova nel complesso sportivo della Ussa Rozzano in via della Cooperazione. "Nel campo di addestramento si trovano tutti gli ostacoli che troveremo nelle Spartan Race, una gara che prevede la corsa a ostacoli di varie difficoltà con distanze dai 5 ai 10 chilometri". La nuova area è stata inaugurata alla presenza del sindaco Gianni Ferretti e dell’assessore Ivan Cariello.Mas.Sag.