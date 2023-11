Inaugurata la prima cabina elettrica interrata

Inaugurata da A2A in collaborazione con Schneider Electric la prima cabina elettrica d’Italia completamente interrata e impermeabile: è l’Underground Compact Substation, innovativo prototipo di cabina secondaria. Ieri il taglio del nastro allo Smart Lab di Unareti in via Rubattino 84 alla presenza dell’ad di A2A Renato Mazzoncini, dell’Assessora al Verde del Comune di Milano Elena Grandi e di Aldo Colombi, presidente e ad di Schneider Electric Italia. La cabina rappresenta una soluzione in un contesto come quello di Milano, fra le città europee con la più alta densità di potenza elettrica richiesta per chilometro quadrato. È stata realizzata per resistere alle condizioni ambientali più critiche, come ondate di calore o allagamenti. Inoltre ottimizza lo spazio senza impattare sull’ambiente circostante perché è sotto la superficie del suolo. "Negli ultimi tre anni – commenta l’ad di A2A Renato Mazzoncini – abbiamo triplicato gli investimenti in tutto il Gruppo. L’investimento su Milano, che quest’anno è stato di 135 milioni e al 2030 raggiungerà il miliardo di euro, è composto da 8 cabine primarie, da circa 2000 cabine secondarie e da migliaia di chilometri di nuove reti".