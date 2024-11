In viaggio all’Isola, tra antichi meneghini illustri e cotolette sbagliate

Cucchi

Sbuco finalmente in via Guglielmo Pepe dopo un lungo camminamento sotterraneo alla stazione Garibaldi del metrò, per fortuna ravvivato dalle colorite e varie pitture alle pareti. Mi aspetta la poetessa triestina Mary Barbara Tolusso, che quando è nella nostra città vive nel milanesissimo quartiere Isola. Eccoci allora davanti a un negozio di biciclette, da un lato, mentre su quello opposto sono subito attratto dalle vetrine di una libreria. In questo modo già mi si presenta varia e piacevole l’atmosfera della zona, dalla quale mancavo da tempo. "È oggi un rione pieno di bar e ristoranti, molto accogliente, ma senza quella confusione che c’è spesso altrove", mi dice Mary e penso proprio che abbia ragione. Abbiamo come meta l’ottimo Teatro Fontana, dove una lettura di poesia precederà lo spettacolo in programma. Arriviamo in via Carmagnola, dove mi sorprende e fa sorridere una grande scritta, sulla vetrina di un ristorante, che dice: "La più giusta cotoletta sbagliata di Milano", e infatti il locale si chiama proprio "Quelli della sbagliata". Un giorno proverò anch’io a sbagliarmi sul posto... Arriviamo allora in piazzale Carlo Archinto, dedicata al nobiluomo vissuto tra il 1679 e il 1732 e che fu letterato nonché funzionario e mecenate. Lo spazio attorno a noi è molto ampio, con qualche albero, e ravvivato dalle luci delle scritte dei vari locali sui lati. Siamo ben presto in via Thaon di Revel, passando davanti alla vetrina del “Teatro 7 Lab“, una importante scuola di cucina. Eccoci ormai a un passo dalla meta, che si trova in via Boltraffio, dedicata al pittore milanese vissuto tra il 1467 e il 1516. È infatti proprio in quella via il teatro Fontana, all’angolo con via Santa Maria alla Fontana e accanto alla chiesa e al giardino che ne portano il nome. Siamo un poco in anticipo sull’evento letterario che ci richiama e decidiamo allora per una piccola sosta ristoratrice in uno dei tanti bar lì vicini, mentre io mi rallegro per questa rapida visita all’Isola.