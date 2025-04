In via don Milani a Poasco una palestra di calisthenics per fare esercizi all’aperto

Una palestra di calisthenics, per eseguire esercizi all’aperto, sta per vedere la luce a Poasco, in via don Milani. Il nuovo spazio per gli allenamenti en plein air, i cui lavori sono ormai in dirittura d’arrivo, fa parte di un più ampio parco multifunzionale che verrà realizzato come punto di ritrovo per gli abitanti della frazione.

Oltre al calisthenics, ci saranno un campo da basket, un’area pic nic e degli orti urbani, da cedere in gestione ai cittadini interessati. Il parco polifunzionale andrà così a sostituire il campo da basket di via unica Poasco, che a detta di alcuni residenti rappresenta una fonte di rumori e disturbo, e che il Comune ha deciso di abbattere.

"Siamo molto soddisfatti della rapidità con cui è stato realizzato questo importante intervento di arredo urbano - osserva Massimiliano Mistretta, assessore ai Lavori pubblici -. La palestra di calisthenics è solo il primo passo di un più ampio progetto di riqualificazione a vantaggio della frazione di Poasco. Le successive tappe di questo progetto saranno finanziate attraverso la prossima variazione di bilancio, che verrà discussa in consiglio comunale nel corso del mese di maggio". A.Z.