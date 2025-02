In tre fuggono all’alt. Uno in manette

Alla vista della pattuglia della polizia locale, anziché rallentare si è dato alla fuga, ma è stato fermato dopo un inseguimento per le strade di Cornaredo. Un cittadino cileno di 40 anni senza documenti né patente è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e soggiorno nel territorio dello Stato senza valido documento di riconoscimento. L’uomo era alla guida di un’auto con targa straniera, insieme a lui c’erano altre due persone, gli agenti gli hanno intimato l’alt per un controllo, ma i tre sono scappati. Gli altri due sono riusciti a dileguarsi in un’area boschiva.