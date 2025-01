In strada entro l’estate il "Camper della salute"

Entro l’estate il Camper della salute girerà per le strade di Pioltello, anche il terzo progetto di “Decidilo tu“ è al rush finale. Il bilancio partecipato ha destinato 100mila euro a questa iniziativa, come alle altre due votate dalla gente, residenti e lavoratori e studenti che ogni giorno arrivano in città: campo da cricket al Satellite e recupero del Castelletto, che si trasformerà in salotto all’aria aperta a disposizione di tutti. In municipio la parata dei vincitori, che stanno per realizzare i loro sogni: i piani sono ormai in dirittura d’arrivo. L’ambulatorio mobile, lungo sei metri, "offrirà esami e visite nei quartieri, anche durante i giorni di festa – spiega l’ideatrice Concetta Risi –: sarà attrezzato per andare incontro alle esigenze dei più fragili", e sosterà nelle piazze e davanti alle scuole.

"L’iniziativa avvicina la gente alle istituzioni in un momento storico in cui l’interesse per la l’impegno pubblico è in costante calo – dice la sindaca Ivonne Cosciotti –. Il significato di questo investimento va oltre i numeri. Sono risorse che finanziano proposte dei cittadini. Mi auguro che nel vedere realizzati gli interventi, sempre più persone siano spinte a immaginare e a portare avanti qualcosa di bello per Pioltello". "È stato un percorso lungo e intenso in ogni fase – sottolinea il vicesindaco Saimon Gaiotto con delega a “Decidilo tu“ –. Per questo motivo prima dell’avvio dei lavori ho voluto condividere con i vincitori la presentazione ufficiale dei progetti esecutivi. Dal voto a oggi non siamo stati mai fermi. A dicembre c’è stato il passaggio in giunta per l’approvazione e oggi siamo pronti. Le risorse sono state impegnate, entro febbraio partiranno i cantieri della Castelletto e del cricket, mentre l’ordine del camper della salute è già stato già perfezionato". Una lunga maratona con partner che l’amministrazione non vuole dimenticare: "Gli uffici senza i quali non saremmo qui". Congratulazioni anche ai dipendenti. Barbara Calderola