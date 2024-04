In strada con 11 dosi di cocaina. Pusher arrestato la sera di Pasqua

La sua presenza in via Barabino, quartiere Corvetto, alle 22.15 della sera di Pasqua, ha insospettito i poliziotti della Volante di passaggio che hanno deciso di controllarlo. E l’uomo, tunisino di 24 anni con precedenti e regolare sul territorio, aveva in tasca diverse dosi di droga: in particolare, 11 involucri di cocaina per un peso totale di 3,68 grammi. La polizia ha quindi deciso di estendere la perquisizione nell’abitazione dell’uomo, sempre in zona. E qui gli agenti hanno trovato il “tesoro“ del pusher, custodito in una stanza: un involucro contenente cocaina, un’unica busta, dal peso totale di 21 grammi.

Inoltre, in casa c’era anche del denaro contante per un totale di 1.280 euro. Il giovane è stato arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio ed è in attesa di udienza per direttissima.

M.V.