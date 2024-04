In prova ai servizi sociali si mette al volante ubriaco. Causa un incidente stradale: finisce in manette

La squadra volante del commissariato di Sesto ha arrestato un italiano classe 1998, in esecuzione dell’ordine di carcerazione in sostituzione di misura alternativa dell’affidamento in prova ai servizi sociali. Durante la misura alternativa, l’uomo si era reso responsabile di ben cinque violazioni alle prescrizioni. Durante un’uscita, aveva causato anche un incidente stradale: si era messo al volante in stato di ubriachezza e gli era stato rilevato un tasso alcolico addirittura di 2,29 grammi per litro. L’uomo si trova ora al carcere di Monza.

La.La.