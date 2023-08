In prima linea a Rho durante la pandemia: premiata Natalina, volontaria Anmi

Consegna dell’encomio di cittadinanza attiva a Natalina Imbimbo (nella foto) del Gruppo volontari Associazione Nazionale Marinai d’Italia di Rho. Ieri mattina il sindaco Andrea Orlandi ha consegnato il prestigioso riconoscimento alla volontaria rhodense che lo scorso 2 giugno non aveva potuto partecipare alla cerimonia ufficiale delle benemerenze civiche che si celebra ogni anno in occasione della Festa della Repubblica. Natalina è una delle volontarie dell’Anmi e con l’Encomio il Comune l’ha voluta ringraziare per l’attività svolta presso il centro vaccinale anti Covid-19 al Palazzo Scintille di Milano e per aver partecipato ad iniziative benefiche, tra cui "In farmacia per i bambini". "Ho ringraziato nuovamente Natalina Imbimbo e tutto il Gruppo volontari Anmi per la loro preziosa attività svolta anche nel periodo della pandemia da Covid-19 - afferma il primo cittadino Orlandi -. Il volontariato è una grande dimostrazione di generosità e solidarietà. In caso di bisogno sappiamo che esistono persone disposte ad aiutare. Grazie a tutti i volontari e alle associazioni. Anzi colgo l’occasione per estendere ai cittadini l’invito a proporsi come volontari nelle nostre associazioni, come ad esempio Fili d’Argento, perché sono sempre in cerca di nuove forze". Ro.Ramp.