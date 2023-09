In pigiama per i bambini malati: corri con Lilt

MILANO

La Pigiama Run, la corsa dedicata ai piccoli malati di tumore, arriva a Milano domani alle 18.30, ai Giardini Indro Montanelli. La manifestazione si terrà in contemporanea nelle piazze di 23 città in tutta Italia. L’obiettivo è quello di mettere tutti in pigiama per mostrare vicinanza a chi è costretto a indossarlo tutto il giorno per le lunghe degenze ospedaliere.

La corsa non competitiva nasce nel 2019 proprio a Milano, per coinvolgere sempre più persone e sostenere concretamente progetti di aiuto ai bambini in terapia oncologica e ai loro genitori. Lo fa, non a caso, durante il mese del “Gold Ribbon“, dedicato in tutto il mondo alla sensibilizzazione sui tumori pediatrici.

I percorsi saranno sei: quattro di corsa e due di camminata. A guidare ciascun gruppo ci saranno professionisti capaci di affiancare e aiutare i partecipanti. La giornata sarà poi animata dalla musica e dall’intrattenimento di Radio 101, da un rinfresco con Esselunga e da un’area gioco dedicata ai più piccoli.

Lilt Milano Monza Brianza invita a dare libero sfogo alla fantasia, sfoggiando gli outfit più divertenti: i migliori look verranno premiati con la “Pigiama Challenge“. Tutti gli iscritti riceveranno in regalo il pettorale e il pacco gara con gli omaggi degli sponsor.