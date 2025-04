In piazza Alfieri più parcheggi e telecamere

Una nuova piazza per il quartiere Serenella. Con l’approvazione del progetto esecutivo, è più vicina la riqualificazione di piazza Alfieri. Molto atteso dai residenti, il restyling mira a dotare la frazione di un punto di ritrovo, migliorando l’estetica e la funzionalità dell’area già esistente. Il rifacimento della pavimentazione, l’aumento dei parcheggi (da 37 a 45), il potenziamento dell’illuminazione e l’installazione di un impianto di videosorveglianza sono solo alcuni degli aspetti del progetto, che è stato predisposto anche in base ai suggerimenti dei negozianti, dei rappresentati locali di Confcommercio e del comitato di quartiere. In programma, inoltre, la piantumazione di alberi a medio fusto e il posizionamento di una colonnina per la ricarica delle auto elettriche. Una volta terminata la riqualificazione, l’accesso alle attività commerciali che si affacciano sulla piazza risulterà più agevole.

L’intervento è sostenuto con un budget di 650mila euro; l’avvio del cantiere è previsto in estate, una volta espletate le procedure per l’assegnazione dei lavori. "Si tratta di un ulteriore intervento destinato all’ammodernamento delle piazze cittadine, dopo i lavori che hanno interessato, in quest’ultimi anni, le piazze Italia, Della Vittoria e Di Vittorio - commenta il sindaco Marco Segala -. Abbiamo dato grande attenzione alla vocazione commerciale della piazza, poiché riteniamo che creare luoghi fruibili e attrattivi sia anche un modo per garantire più sicurezza ai residenti". Soddisfazione per l’approvato progetto è stata espressa anche dagli assessori Andrea Garbellini (lavori pubblici) e Alfio Catania (commercio).

A.Z.