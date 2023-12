In mille a guardar le stelle. Il fascino dell’astronomia

Un pubblico complessivo di quasi mille persone, l’astronomia non smette di affascinare. In attesa del gran finale, ossia un concerto che fonderà musica e astrofisica (il 15 dicembre alle 21 al centro civico Verdi), va in archivio con un successo Novembre, mese dello spazio, incontri, laboratori e conferenze con le quali, a Segrate, si è parlato di stelle, big bang, particelle e leggi matematiche che governano i fenomeni fisici. L’iniziativa, alla sua seconda edizione, era a cura della biblioteca e dell’associazione PhysicalPub.

Con un approccio divulgativo, ma pur sempre rigoroso, il ciclo di incontri ha permesso di spiegare i segreti del cosmo anche ai neofiti, catalizzando l’attenzione di un pubblico vario per età e interessi, dai ragazzini fino agli anziani. Tra gli eventi più apprezzati quello di apertura della rassegna, Storia di un protone, a cura di Filippo Bonaventura e Matteo Miluzio; ottimo anche il riscontro di Scientifici prestigi, conferenza con la quale Lorenzo Paletti ha spiegato le leggi della fisica che si celano dietro i trucchi dei prestigiatori. Il ciclo d’incontri ha permesso inoltre di riflettere sulla crisi climatica, con Serena Giacomin, e sulla fusione nucleare, con Luca Perri. Suggestivo il laboratorio Facciamo spazio, nel quale Luca Perri e Simone Iovenitti hanno simulato lo scontro fra due stelle. "Con l’aiuto delle associazioni del territorio – osserva l’assessore alla Cultura Barbara Bianco -, siamo riusciti a portare a Segrate personalità di grande rilievo, importanti divulgatori del mondo scientifico, esperti nel comunicare e nel rendere semplici anche gli aspetti più complicati".

A far calare il sipario sull’iniziativa sarà appunto il concerto del 15 dicembre, dal titolo Across the universe, mentre il 16 dicembre alle 18 in piazza San Francesco è in programma un’osservazione guidata del cielo di dicembre. Coi telescopi e gli esperti di PhysicalPub, si andrà alla ricerca di stelle e pianeti.