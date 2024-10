In marcia contro il tumore al seno. Trasferta a Milano per la ricerca

Trasferta a Milano per le volontarie di App, "Ascoltami, aiutami, proteggimi" di Pioltello alla "Pittarosso Pink Parade", la marcia contro il tumore al seno che raccoglie fondi per la ricerca, lanciata 11 anni fa dalla Fondazione Veronesi. A guidare il gruppo di casa, Concetta Risi, Pink Ambassador dell’organizzazione, testimone infaticabile della causa. L’onda rosa in città è una presenza importante, cardine del sistema di solidarietà così ricco da queste parti. L’impegno del gruppo è diventato anche progetto di prevenzione sul territorio, a questo servirà il camper della salute, un ambulatorio mobile che ha vinto 100mila euro a "Decidilo, tu", il bilancio partecipato del Comune che mette soldi a disposizione di iniziative nate fra la gente. La lotta contro la malattia che "ha rialzato la testa dopo il Covid e con età d’esordio sempre più bassa", passa da appuntamenti di sensibilizzazione come quello di ieri. L’evento è diffuso, c’è anche chi ha scelto di promuovere la camminata all’intero delle mura cittadine, come Gorgonzola: le donne sono partite da largo Olimpia sfilando per le vie del centro, obiettivo, "accendere un faro sulla prevenzione".

I numeri spiegano l’impegno, la Lombardia è la prima regione per incidenza della malattia "con 8mila nuovi casi l’anno e più di 1.500 decessi nonostante la percentuale di guarigione arrivi all’80% - spiega Risi - questo cancro è la prima causa di morte della popolazione femminile fra i 35 e i 44 anni. "Serve ricerca", ripetono ad App, da qui l’impegno senza sosta per informare e spronare, in attesa che nasca - ormai manca poco - il nuovo ambulatorio mobile. Uno strumento che garantirà visite e controlli sotto casa, nel frattempo le testimonial partecipano all’evento sotto la Madonnina che ha già raccolto più di 7 milioni di euro per la causa. I soldi sono serviti a finanziare 11 borse annuali e due biennali, per un totale di 15 anni di ricerca. Ogni primavera, l’associazione pioltellese mette in campo anche una propria iniziativa, l’ultima edizione di "Corro Rosa" è stata un successo: il ricavato è andato sempre alla Fondazione Veronesi, altre risorse per finanziare gli studi. Barbara Calderola