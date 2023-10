"In manette la ladra incinta e i due complici a Milano: il trucco della giacca per rubare la borsetta"

Il solito schema: una giacca appoggiata sulla sedia per coprire la borsetta e farla sparire, con un complice a coprire il raid della ladra. Stavolta, però, è andata male al trio di turno, perché gli agenti della Mobile, impegnati in un controllo ad hoc nelle vie del Quadrilatero della Moda, hanno assistito in diretta alla scena e hanno bloccato in flagrante l’autrice materiale del colpo, l’uomo che era con lei e la donna che stava facendo da palo all’esterno dell’esercizio commerciale. Attorno alle 14 di venerdì, i poliziotti in borghese dell’Antiborseggio di via Fatebenefrartelli hanno "agganciato" due donne e un uomo che si avvicinavano ai turisti sotto i portici di via Hoepli per controllare cosa avessero nelle borse. A quel punto, hanno deciso di seguirli, convinti che avrebbero colpito alla prima occasione buona.

E così è stato. I tre sono entrati in azione qualche minuto, in un notissimo bar di via Monte Napoleone. All’esterno è rimasta una ventinovenne peruviana, a controllare che non ci fossero occhi indiscreti in giro. I complici, una trentunenne cubana al sesto mese di gravidanza e un connazionale di 34, sono entrati nel bar e si sono avvicinati al tavolino dov’era seduta una turista giapponese di 66 anni.

Appena si sono impossessati della borsa, gli agenti hanno bloccato la coppia e restituito il maltolto alla legittima proprietaria, che non si era accorta di nulla. Le due donne hanno precedenti specifici e sono entrambe destinatarie di un ordine del questore a lasciare il territorio nazionale.