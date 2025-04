In Galleria 44 negozi. Introiti per 80 milioni

Il 44esimo negozio che si affaccerà sulla Galleria Vittorio Emanuele II avrà l’insegna di Montblanc, che si è aggiudicato il bando promosso lo scorso febbraio dal Demanio comunale, per un canone annuo di 950mila euro. La nuova boutique, assegnata a conclusione della procedura di gara – fa sapere il Comune di Milano in una nota – trova sede in una porzione del negozio di Rizzoli, che la storica libreria ha separato dai propri ambienti e riconsegnato all’amministrazione nell’ambito del rinnovo del proprio contratto di concessione. L’unità immobiliare è al piano terra e sull’ammezzato, con una vetrina-ingresso in Galleria, sul braccio principale fra piazza della Scala e l’Ottagono. La divisione dai locali della libreria Rizzoli, che dal 1949 ha sede nel complesso monumentale, è stata autorizzata dal ministero della Cultura lo scorso novembre. Il progetto di allestimento e valorizzazione degli spazi presentato da Montblanc è stato valutato dalla commissione di gara con il punteggio massimo attribuibile in base ai criteri del bando. Il contratto di concessione avrà la durata di 18 anni. Sono 43 le insegne – ricorda il Comune – rigorosamente color oro su fondo nero lucido, che ad oggi trovano spazio lungo i quattro bracci della Galleria. Una cinquantina i concessionari del Salotto, comprendendo i piani superiori, per circa 40mila metri quadri di spazi contrattualizzati.

"Questa aggiudicazione segna, grazie alla collaborazione di Rizzoli, un altro passo nella valorizzazione del nostro patrimonio e completa una serie di azioni che, attraverso i bandi pubblici, negli ultimi tre anni hanno riguardato gli spazi di maggior pregio commerciale della Galleria", commenta l’assessore al Bilancio, demanio e piano straordinario casa Emmanuel Conte. Dal 2022 sono stati aggiudicati complessivamente 14 spazi, compreso quest’ultimo. Hanno aperto 11 negozi: Bric’s, Pinko, Tod’s, Bottega Veneta, Chanel (si è allargato nel secondo spazio a fianco), Gucci, Rolex, Loro Piana, Armani, Rocca e Panerai. Tre – Balenciaga, The Bridge e Tiffany – apriranno nei prossimi mesi. e in tre anni gli introiti sono aumentati di circa 30 milioni, ovvero oltre il 50%, da 53 milioni a 80, la progressione più alta rispetto ai precedenti trienni. Nel 2007, la cifra era di 8,2 milioni.