In festa per la pigiatura. Tradizione e solidarietà

Festa dell’uva: torna il 23 e 24 settembre in piazza del Mercato a Garbagnate Milanese, l’iniziativa della Pro Loco che mette insieme tradizione e solidarietà. Si parte oggi alle 15, in programma la vendita dell’uva, a seguire lezioni di prova gratuite di atletica leggera e fitness, esibizioni di tango e alle 18 la pigiatura dell’uva nei tini e l’elezione di Miss Uva. Domani la giornata si apre alle 10 con la pigiatura dell’uva per bambini, nel pomeriggio la corsa delle botti e le esibizioni di danza. Si mangia e si balla. Parte del ricavato sarà devoluto all’Unità operativa complessa della Pediatria dell’Ospedale Salvini di Garbagnate.