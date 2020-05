In queste settimane di lockdown le edicole sono rimaste uno dei riferimenti sicuri per tanti cittadini che oltre a trovare i giornali, in questi luoghi hanno spesso potuto trovare una persona pronta a supportarli informandoli e offrendo una voce amica. Anche per questo Vittorio Rossin, lo statistico cinisellese con la passione per la storia locale, ha scelto proprio un’edicola per realizzare la sua nuova iniziativa per Cinisello Balsamo.

Sabato si è presentato dall’edicolante di via Frova, Emilio Criscuoli, e gli ha offerto un centinaio di copie dei “preziosi” libricini dtorici che ha realizzato nei mesi scorsi, dedicati a Villa Ghirlanda Silva, alla misteriosa Santa Tealisinia di Sant’Eusebio, al Conte Silva, e al marchese Ludovico di Breme, che visse nell’omonima villa di Balsamo. Rossin ha chiesto all’edicolante di regalarle ai clienti. "Quale momento migliore per scoprire la storia e le storie della nostra città", commenta Rossin.

"Da qui ho visto cambiare il mondo – racconta invece Emilio, da 10 anni titolare della cartoleria e rivendita di giornali – Col passare dei giorni è aumentato il numero di persone che entrano in edicola. E purtroppo ho rivisto persone che prima avevano un lavoro normalissimo e oggi faticano ad acquistare da mangiare". Ros.Pal.