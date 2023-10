In due sul monopattino contromano scontro con un’automobile: feriti

In contromano sul monopattino, due giovani stranieri sono rimasti feriti dopo essersi scontrati con un’auto. È successo ieri in corrispondenza della rotatoria tra la via Emilia e la provinciale per Locate. I due, di 26 e 36 anni, a bordo di uno stesso monopattino, hanno iniziato a percorrere la rotatoria in una direzione contraria al senso di marcia; in quel momento sopraggiungeva una Wolkswagen, il cui conducente non è riuscito a evitare l’impatto. I feriti sono stati portati in ospedale.