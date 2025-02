In cattedra una volta, in cattedra per sempre: "Rita Levi Montalcini" nel cuore e nell’anima

Le ex maestre Maria Carla, Silvia e Luisa con grande emozione hanno rimesso piede nella loro-nostra scuola la “Rita Levi Montalcini” e hanno risposto a tutte le domande che noi bambini abbiamo rivolto loro.

Come mai siete tornate in cattedra? "Tutto ha avuto inizio con una telefonata che ha ricevuto nel 2022. "Un giorno mi chiamano e mi dicono che c’è bisogno di me. E io subito mi metto all’opera" - ha detto Maria Carla. "Vedere queste donne desiderose di imparare e integrarsi mi dà gioia" ci ha raccontato Maria Luisa. "Insegnare l’italiano è solo una parte del nostro lavoro, ci ha spiegato Silvia. Cerchiamo di creare un ambiente accogliente in cui queste donne si sentano a proprio agio".

Cosa insegnate? Le lezioni vanno oltre la grammatica e la conversazione quotidiana. "La lingua è un ponte", afferma Silvia. "Attraverso questo ponte, costruiamo amicizie e fiducia reciproca".

L’intervista si è conclusa con un dono per queste splendide eroine del nostro tempo e per tutte le mamme che partecipano ai loro incontri. Un dono speciale che potrà continuare a portare un cambiamento e forse un miglioramento nelle vite di queste donne. Loro sono donne speciali, donne che aiutano altre donne. Tutte insieme per crescere e cambiare il mondo con le penne colorate che abbiamo donato loro.