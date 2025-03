In casa aveva un bazar della droga. Finisce agli arresti domiciliari

Arresti domiciliari per un pusher trovato con oltre 2,5 chili di droga nella sua abitazione, trasformata in un magazzino illecito. I carabinieri della stazione cittadina hanno sorpreso un 35enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti di droga, trovandolo in possesso di un’ingente quantità di sostanze stupefacenti. Dalla perquisizione sono infatti emersi 22 grammi di cocaina, 826 di marijuana e 1,7 chili di hashish oltre al materiale necessario per il confezionamento delle dosi da vendere sul mercato al dettaglio. L’uomo nascondeva anche 2mila euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Il denaro, il kit e la droga sono stati sottoposti a sequestro. Il giudice del Tribunale di Monza ha convalidato l’arresto per detenzione illecita di sostanze stupefacenti e disposto gli arresti domiciliari. La.La.