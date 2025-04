In auto e in casa 4 etti di cocaina. Nei guai coppia di spacciatori

La polizia di Stato ha arrestato un cittadino italiano di 38 anni, già noto alle forze dell’ordine, per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, mentre una cittadina filippina di 21 anni è stata denunciata a piede libero. L’operazione è avvenuta intorno alle 21, quando gli agenti della squadra mobile di Milano hanno notato una giovane donna ferma sul marciapiede di via Unica Poasco, apparentemente in attesa di qualcuno. Poco dopo, i poliziotti hanno osservato l’arrivo di un’auto con due persone a bordo. La giovane, una 25enne del posto, è stata trovata in possesso di una dose di cocaina, appena acquistata. La vettura, invece, è stata bloccata in via Parri: all’interno sono stati trovati 15 grammi. Inoltre, nella borsa della 21enne sono stati rinvenuti 1.440 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio. La successiva perquisizione nell’abitazione del 38enne ha permesso di rinvenire ulteriori 1.500 euro in contanti e una scatola da scarpe contenente circa 380 grammi di cocaina.