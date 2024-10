In auto con droga, armi e telefoni rubati

La soffiata alla polizia è arrivata da un uomo, il quale consigliava di controllare un’auto parcheggiata in via Morgantini, nel quartiere popolare di San Siro, dentro la quale a suo dire gli agenti avrebbero trovato "droga e armi". Ed effettivamente è stato così, perché la polizia ha trovato non solo droga e armi ma anche cellulari (risultati rubati). E l’uomo a bordo è stato arrestato: è un egiziano di 43 anni, con precedenti e regolare sul territorio italiano. Con sé aveva una pistola Beretta con matricola abrasa e 26 grammi di cocaina.

Il controllo risale al pomeriggio di mercoledì. Tutto inizia, appunto, con una segnalazione anonima che fa scattare l’immediato intervento di una Volante della polizia. Gli agenti controllano il quarantatreenne al volante, poi passano al setaccio l’automobile. Mentre verificano al terminale la posizione dell’uomo, emerge che di recente era stato arrestato per ricettazione perché trovato con alcuni telefoni risultati rubati. Intanto, durante la perquisizione dell’abitacolo salta fuori una Beretta con matricola abrasa con cinque proiettili 7x65, 127 grammi di hashish, altri 26 di cocaina, un bilancino di precisione e smartphone che dopo un altro controllo risultano rubati. Tutto viene sequestrato e il quarantatreenne viene subito arrestato: dovrà rispondere delle accuse di detenzione illegale di arma, possesso ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

M.V.