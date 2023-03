In arrivo tre campi da padel Pandemia, caro bollette e crisi "Questa è la nostra risposta"

di Laura Lana

Da piscina a centro polifunzionale. L’area esterna della Paganelli ospiterà, infatti, anche tre campi da padel a partire da aprile. I lavori sono in corso e trasformeranno la struttura natatoria in un centro sportivo, sempre sotto la regia dell’Asa Cinisello che già gestisce la vasca. Così, nell’area esterna dell’impianto di via Filzi i campi da padel sostituiranno il campo da calcetto, oramai da tempo non dismesso. Nonostante le difficoltà la società sportiva, tra le più antiche di Cinisello, continua a investire sul territorio. Non è un mistero che il club abbia fortemente risentito prima della sospensione delle attività sportive a causa della pandemia e poi a causa dell’aumento dei costi di gestione dovuti al caro bollette. Il padel potrebbe raddrizzare questo biennio di crisi con una nuova pratica che in questi anni risulta particolarmente richiesta dal pubblico. "Per la nostra società questa si configura come una nuova sfida - ha commentato la presidente della polisportiva Natalia Strani -. Davanti alle difficoltà e al rischio di chiudere alcune attività, abbiamo reagito investendo in una nuova proposta sportiva per aiutarci a sostenere tutti i settori dell’Asa". Oltre mezzo secolo di storia, con 51 anni di attività, oltre 2mila soci praticanti e 120 collaboratori. "Si tratta di un’offerta sportiva sul territorio che deve essere valorizzata, gestita e potenziata. Un gruppo dirigente determinato e la collaborazione di professionisti con grandi competenze garantiscono il successo dei nostri progetti", ha concluso Strani. I nuovi campi saranno pronti per aprile. Anche per il padel sarà prevalente l’attività formativa con corsi per tutte le età, con un progetto va a integrare la convenzione in essere tra il Comune e la polisportiva Asa Cinisello, che dal 2015 ha in gestione la piscina Paganelli. "Un’opportunità per i cittadini. Un investimento importante", hanno dichiarato il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore allo Sport Daniela Maggi.