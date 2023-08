In arrivo sedici colonnine di ricarica per auto elettriche a Rho

In arrivo sedici colonnine per la ricarica di auto elettriche a Rho. Le nuove postazioni della società Be Charge saranno attivate in tutti i quartieri, accanto a quelle già esistenti su spazi comunali o in ambiti privati, come ad esempio le aree parcheggio di alcuni supermercati. Due sono già attive, una a Lucernate e una a Passirana le altre sono in fase di attivazione: Be Charge attende l’allacciamento alla rete di distribuzione della corrente elettrica per rendere operative le postazioni. "La diffusione delle colonne di ricarica è un obiettivo del nostro Paese - spiega l’assessora alla mobilità Valentina Giro - In parallelo agli investimenti del Governo, noi facciamo la nostra parte aprendo alle aziende che vogliono investire sul territorio per offrire un servizio utile allo sviluppo della mobilità elettrica. Più della metà dei comuni non ha punti di ricarica ad accesso pubblico, mentre a Rho avremo una ventina di punti di ricarica funzionanti e altri in via di installazione".Roberta Rampini