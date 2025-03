In arrivo le telecamere alla media di via Dante e sulla strada per Cusago

Un nuovo progetto di videosorveglianza per potenziare il controllo del territorio e garantire maggiore sicurezza. È stato elaborato dalla polizia locale di Lacchiarella per migliorare il monitoraggio della città. L’iniziativa prevede un investimento di 40mila euro che l’Amministrazione guidata dalla sindaca Antonella Violi cercherà di ottenere attraverso i finanziamenti del bando regionale 2025 per l’acquisto di dotazioni tecniche e strumentali. Le nuove telecamere saranno installate in punti strategici del territorio, tra cui la scuola media di via Dante e la strada per Cusago. Inoltre, verranno posizionati nuovi varchi di lettura targhe nei punti dove ancora mancano. In questo modo, le principali vie di accesso al centro urbano di Lacchiarella saranno costantemente sorvegliate, contribuendo alla prevenzione di furti e alla riduzione della presenza di individui sospetti. Parallelamente, sarà sostituita la telecamera direzionata verso Mettone Giussago, deteriorata dal tempo, con un nuovo dispositivo dotato di tecnologie più avanzate. Negli ultimi anni, sempre più comuni del Sud Milano hanno implementato sistemi di videosorveglianza per monitorare gli accessi e le uscite dai centri urbani.

Massimiliano Saggese