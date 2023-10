In arrivo 15 telecamere. Targa system

In arrivo 15 nuove telecamere Targa system. Gli occhi elettronici saranno posizionati in nove varchi cittadini. Uno strumento utile per individuare i veicoli senza assicurazione e revisione e per lo svolgimento di indagini. Dopo l’aumento degli occhi elettronici posizionati nei parchi e nei punti critici del territorio, da dove si ricevono maggiori segnalazioni, è stato approvato in Giunta il progetto esecutivo per le telecamere Targa system da collocare ai varchi cittadini. Un finanziamento di circa 150mila euro a cui si aggiungeranno i fondi comunali, per arrivare a un investimento complessivo di 215mila euro. Le nuove telecamere saranno posizionate nei nove varchi, tre dei quali già attivi. Gli occhi elettronici saranno operativi dopo i necessari tempi burocratici, che dureranno qualche mese, per l’affidamento e per i tempi dell’intervento. "Prosegue il progetto sicurezza che abbiamo avviato tre anni fa – spiega l’assessore alla Polizia locale Stefano Salcuni –, con l’aumento delle telecamere in città, ricordando che all’inizio della nostra Amministrazione c’erano zero occhi elettronici attivi e ora ne abbiamo 51 totali. Poi, il programma delle nuove assunzioni, che prevede a brevissimo l’ingresso di sei nuovi agenti, l’acquisto di nuovi strumenti e dotazioni per il Comando e, ora, il posizionamento delle telecamere Targa system. Un aiuto efficace per individuare i veicoli che girano senza i corretti documenti e utili in caso di indagini sul territorio".

Mas.Sag.