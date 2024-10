Improvvisare e scrivere. Corsi per tutti

Premessa: l’impressione generale è che chi voglia fare questo mestiere tenda spesso a laurearsi all’università della vita. Con tutta la retorica del caso. Ma forse prima di buttarsi nelle fauci di spettatori e microfoni aperti, vale la pena avere qualche strumento in più. Anche perché il percorso è complesso, competitivo, e ci si ritrova molto presto senza paracadute. In ogni caso l’interesse per la stand-up sta alimentando in questi anni una crescente richiesta di corsi specifici. E Milano ha risposto. Figurarsi. Con proposte didattiche focalizzate sul comico, l’improvvisazione, la scrittura creativa.

Si può partire dall’Accademia del Comico. Fondata a Torino nel 1999, ha piano piano aperto sedi in diverse città. Molto eclettica dal punto di vista del metodo, fra le opzioni include l’online. Mentre più laboratoriale appare l’approccio del Binario7 a Monza o del Cta, che già da diverse stagioni offre parentesi sulla stand-up e la costruzione di un monologo. Molto apprezzati dagli studenti i corsi di Accademia09 in via Tertulliano e Borgo Teatrale, in zona Affori. Mentre come al solito a Teatri Possibili in via Voghera c’è un po’ di tutto, comprese comicità e improvvisazione. Per chi cerca qualcosa di più specifico sulla scrittura, può valere la pena approfondire da gennaio il percorso di Linguaggicreativi. Oppure dare un’occhiata ai programmi di Lab121. E poi ancora, vanno almeno citate le proposte di Campo Teatrale o Mtm Grock. Magari non ci si imbatte in qualcosa di troppo specifico ma l’orizzonte è di qualità, con alle spalle un respiro storico importante. Mentre per chi cerca l’adrenalina dell’improvvisazione, Teatribù è probabilmente l’indirizzo da cui partire, in zona Crescenzago. Notazione a margine: al di là del dato sui costi, prima di scegliere conviene fare un giro, chiacchierare con chiunque passi per i corridoi e sentire l’aria che si respira. Il teatro alla fine è una specie di casa. Ognuno ha quella tagliata su misura per sé. Ma non sempre è facile da trovare. D.V.