Imprese e negozi, numeri in crescita. Mappa per mettere in rete le attività

C’è dinamismo a Cormano, Comune di 20.327 abitanti del Nord Milano. Crescono le imprese e anche il saldo tra negozi aperti e chiusi è positivo. Lo dice la mappatura del territorio e della vita delle imprese, che è stata presentata giovedì sera. Un’analisi analitica, uno strumento di conoscenza. "Abbiamo notato come sia complicato anche per chi fa impresa e per il piccolo commerciante interagire - spiega Sergio Busico, assessore alle Attività produttive -. Questa mappa ha l’obiettivo di mettere in rete le aziende locali, di leggere il territorio, creare networking, avvicinare i portatori di interesse". A Cormano ci sono 1.399 imprese attive, in leggera crescita sul 2021. Il macro-settore più importante è quello dei servizi, che assorbe il 26,36% delle attività, seguito dal commercio che aumenta al 24,16%, dall’industria (20,8%) e dalle costruzioni (20,53%) che scendono di un punto.

"Cresciamo di poco, ma cresciamo in controtendenza con la media della Città Metropolitana", sottolinea Busico. Del resto, anche i saldi dello sportello unico delle attività produttive sono positivi: 23 nuove aperture e 28 subentri tra. In totale, a Cormano ci sono 5.267 addetti impiegati dalle imprese locali, di cui 1.431 nelle imprese manifatturiere, 1.183 nelle attività di costruzioni e 711 che si occupano di magazzinaggio e trasporto. "Parte di queste 5mila persone ogni giorno si sposta verso Cormano, creando indotto e possibilità per il territorio". Le imprese artigiane sono 527 imprese e cubano 1.022 addetti, mentre il commercio registra 315 unità all’ingrosso e al dettaglio. Le aziende di costruzioni sono complessivamente 332 costruzioni e 170 quelle legate al manifatturiero. In un anno il gettito Imu e Tari generato dal mondo imprenditoriale ammonta a 3.785.040,82 euro. "L’intento è definire anno dopo anno la fotografia di una stagione economica e sociale del nostro Comune. Per questo, sarà aggiornata annualmente ed è a disposizione per la consultazione". Il dossier si può scaricare dal sito istituzionale e dal portale “CormanoperCormano”, una vetrina gratuita per tutte le imprese, i commercianti, gli artigiani e un’opportunità per mettere in rete domanda e offerta anche per i cittadini, come nel caso della sezione "annunci di lavoro" in collaborazione con Afol Metropolitana.