Imprese del terziario, cresce l’utilizzo dell’IA: "Economia sopra i livelli pre pandemia"

Si consolida per le imprese del terziario l’utilizzo dell’intelligenza artificiale: il dato emerge fra le tendenze e gli indicatori che fanno da scenario all’incontro di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con Banca d’Italia (sede di Milano) sull’andamento dell’economia lombarda, organizzato in Confcommercio Milano: con la partecipazione del segretario generale di Confcommercio Milano Marco Barbieri e del direttore della sede di Milano della Banca d’Italia Giorgio Gobbi. Illustrate le analisi sul Report regionale della Banca d’Italia – e gli aggiornamenti - con Giulia Martina Tanzi e Francesco Bripi (Divisione Analisi e Ricerca Economica Territoriale). Si è svolta, inoltre, una tavola rotonda moderata da Sergio Luciano, direttore di Economy – con Fabio Costantini (amministratore delegato Randstad Hr Solutions); Roberto Giovannini (partner Kpmg, Head on Consumer & Industrial Markets); Fabrizio Milano D’Aragona (amministratore delegato Datrix Group); Andrea Pontiroli (amministratore delegato Santeria SpA); Fabio Primerano (proprietario Primestar Domus Srl).

Un appuntamento - quello tra Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza con Banca d’Italia (Sede di Milano) – che si rinnova dal 2019 e che in questi anni ha toccato i maggiori argomenti d’impatto economico su Milano e la Lombardia: dalla pandemia e alle sue conseguenze anche nelle modalità di lavoro, all’effetto di guerre e crisi internazionali; dai costi dell’energia, al credito alle imprese e all’inflazione. "I dati della Banca d’Italia - sottolinea Carlo Sangalli, presidente Confcommercio - confermano la forza dell’economia lombarda ormai superiore ai livelli pre-pandemia. In particolare, il turismo continua a crescere grazie alla attrattività del brand Lombardia e con effetti positivi per gli investimenti esteri e nelle infrastrutture materiali e immateriali. Molto importante soprattutto l’utilizzo, sempre più rilevante nelle imprese dei servizi, dell’intelligenza artificiale che dimostra la capacità di futuro del nostro sistema imprenditoriale".