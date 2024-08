Impianto fotovoltaico, lampade a led: la piscina diventa sempre più green

La piscina comunale di via Leopardi diventa sempre più green e sostenibile dal punto di vista energetico, nel rispetto dell’ambiente. Dall’inizio della prossima settimana scatteranno, infatti, i lavori per l’importante rinnovamento del centro natatorio con una spesa di quasi 500mila euro, grazie al finanziamento proveniente dal bando regionale ("Efficientamento energetico"), che il Comune di Cormano si è aggiudicato alcuni mesi fa. Nello specifico, il progetto di intervento prevede per prima cosa l’installazione di un nuovo impianto fotovoltaico - a copertura delle pensiline ombreggianti - e la sostituzione delle attuali lampade dell’edificio con quelle a led, per garantire il risparmio economico sui costi di gestione. Seconda cosa: sarà collocata una nuova pompa di calore per potenziare l’efficienza energetica. Dalle stime, le migliorie introdotte permetteranno di risparmiare più di 70mila Kw all’anno, evitando la produzione di ben 72 tonnellate annue di anidride carbonica: "È importante proseguire la collaborazione con Sport Active - spiega il sindaco Luigi Magistro -.

Grazie a questi fondi regionali, sarà possibile ottimizzare i consumi: tutto questo non solo favorisce una maggiore sostenibilità ma si traduce anche nell’erogazione di più servizi a beneficio della comunità". Gli interventi previsti saranno conclusi in due mesi, con l’avvio della stagione sportiva 2024-25 ormai alle porte; la concessionaria dell’impianto "Sport Active" ha già lanciato il suo slogan “Sport Active - la tua Energia quotidiana”. "La positiva collaborazione tra Sport Active e amministrazione comunale metterà a disposizione degli iscritti un impianto sportivo rinnovato ed efficiente dal punto di vista energetico - conclude l’amministratore di Sport Active, Davide Cereda -. Lo sport inteso come momento di socializzazione e soprattutto come strumento per il benessere, la salute e la prevenzione deve contare su impianti moderni, funzionali, efficienti, sostenibili, accoglienti e inclusivi".

Giuseppe Nava