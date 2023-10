Immondizia e strade. Nuova gestione

Anche Tribiano entra a far parte della cordata di Cem Ambiente. La nuova gestione dei servizi di raccolta dei rifiuti e spazzamento delle strade partirà dal 1° novembre, preceduta da una serata informativa, il 26 ottobre alle 20.30 nel salone del parco di via Freud, aperta a tutta la popolazione. In quell’occasione verranno illustrati i dettagli del servizio, già in parte anticipati da una campagna comunicativa sui canali ufficiali del Comune. Tra le principali novità, la messa al bando del sacco nero, il ritiro del secco con cadenza settimanale e quello dell’umido con cadenza bisettimanale.

"Si conclude così un iter iniziato due anni fa e pensato per allineare il nostro Comune a quelli del circondario che già fanno parte di Cem", spiega il sindaco Roberto Gabriele. "Il passaggio a Cem Ambiente consentirà ai cittadini di Tribiano di usufruire di un servizio più innovativo e conveniente - fa eco il presidente dell’azienda Alberto Fulgione -. Lavorando meglio sulla diversificazione dei rifiuti sarà possibile ridurre la quantità d’indifferenziato prodotto da ogni persona, con benefici sia economici che ambientali".

Con Tribiano salgono a 73 i Comuni della compagine Cem, società per azioni a totale partecipazione pubblica.

A.Z.