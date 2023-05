Ilaria Lamera in tenda davanti al Politecnico di Milano: “Unitevi alla mia protesta, anche in altre città”

Milano, 4 maggio 2023 – "E’ il terzo giorno che dormo in tenda. Anche se sono provata, voglio andare avanti”. Non perde la sua forza di volontà Ilaria Lamera, la 23enne di Alzano Lombardo, in Val Seriana, che da ieri è il simbolo della lotta contro il caro affitti a Milano.

La studentessa di Ingegneria ambientale al Politecnico si è infatti sistemata con una tenda in piazza Leonardo Da Vinci, davanti all’ingresso dell’università, per protestare contro l’impossibilità di vivere nel capoluogo lombardo per ragazzi e ragazze. E lì resterà fino a domenica 7 maggio, anche se stasera, probabilmente, farà una tappa a casa.

Ilaria ringrazia per il supporto avuto in questi giorni: “In tanti si sono fatti sentire e questo mi spinge a continuare”.

Ma non sono mancate le critiche: “Qualcuno mi ha scritto perché non faccio la pendolare e io sono d’accordo. L’ho fatta per anni”. E spiega perché ha deciso di mettere in atto questa protesta: “Ma magari posso migliorare la mia condizione e quella degli altri. Non vorrei che altri studenti si ritrovassero a subire quello che ho subito io”.

Poi, un invito a raggiungerla: “Se qualcuno volesse passare a trovarmi o volesse trascorrere un po’ di tempo qui con la sua tenda, magari senza fermarsi la notte, mi farebbe piacere”. E una speranza: “Se anche in altre città qualcuno facesse quello che sto facendo io, sarei felicissima”. Infine, fa sapere a tutti come trovarla sui social: “Con l’hashtag #scoppiamolabollaspeculativa. Perché dobbiamo provare a far scoppiare la bolla speculativa che c’è a Milano”.