Il tunnel è ancora allagato: la circolazione resta off limits

La galleria di Vigliano chiusa in entrambi i sensi di marcia. I tempi del cantiere sembrano destinati ad allungarsi. Il tunnel della Paullese, che si è allagato in seguito al forte maltempo del 5 settembre - e dove si rende necessario intervenire sugli impianti elettrici di gestione delle pompe di sollevamento - potrebbe non riaprire il 17 settembre, com’era stato annunciato in un primo momento. Secondo quanto riferisce Città Metropolitana, ente competente sulle strade provinciali, il problema si è rivelato più grave del previsto: il livello dell’acqua nel tunnel è risalito e la prevista sostituzione dei quadri elettrici non è stata finora possibile. Neppure un intervento della protezione civile con le idrovore si è rivelato risolutivo: la quantità d’acqua nel sottopasso si è abbassata solo di pochi centimetri. Si rendono dunque necessari passaggi più lunghi e corposi, rispetto a quelli ipotizzati inizialmente, per arrivare a una soluzione. Passaggi che, con ogni probabilità, faranno slittare in avanti la rimessa in funzione del tunnel.

Intanto, lo stop al traffico nella galleria contribuisce al formarsi di code e rallentamenti nelle ore di punta. Sempre in tema di viabilità, nella giornata di lunedì, dalle 8 alle 18, resterà chiuso un tratto della provinciale 157 San Giuliano-Mediglia. Il provvedimento, che si rende necessario per consentire alcuni lavori di allacciamento idrico a cura di Cap Holding, riguarderà il tratto che va dal chilometro 0+000 al chilometro 3+081. I veicoli saranno deviati su un percorso alternativo, appositamente indicato.

A.Z.