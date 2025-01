Il torneo di ping pong per Medici senza Frontiere

Un torneo di ping pong per finanziare le attività di Medici senza frontiere. Lo ha organizzato l’associazione Asd Tennistavolo Aquile Azzurre e si terrà domenica dalle 14 alle 18 al PalaBovisa, la sala attrezzata per il ping pong all’interno della parrocchia Santi Giovanni e Paolo di via Maffucci. "Dato che per noi - dicono gli organizzatori - il ping pong è anche un’occasione di impegno sociale solidale, il ricavato delle iscrizioni sarà devoluto all’associazione “Medici senza frontiere“, che da 50 anni salva vite nel cuore dei conflitti, delle epidemie, delle catastrofi naturali in tutto il mondo".

Per partecipare la quota di iscrizione era a offerta libera (contributo minimo di 10 euro). La gara è a numero chiuso con ammissione soltanto dei primi 32 iscritti (sono previste due categorie, in base all’anno di nascita Junior e Senior). I posti sono già esauriti.

L’Asd Aquile Azzurre è nata nel 2005 e conta su oltre 250 praticanti. Accanto all’attività formativa e agonistica si propone anche come riferimento per progetti sociali e di accoglienza come quello con l’associazione francescana Qiqajon per l’avviamento all’attività sportiva di alcuni giovani con fragilità seguiti dalla stessa associazione.