Il successo della "Social Run". Chiude il Festival dell’Adolescenza

Energia e partecipazioni senza precedenti. La Social Run chiude il Festival dell’Adolescenza, prima edizione per 12 comuni della Martesana che hanno aperto uno spazio di riflessione dedicato ai ragazzi e al rapporto fra generazioni con esperti e momenti ludici. La corsa di Pioltello, appuntamento clou del Social Day, è stato uno dei più partecipati. "Un progetto portato avanti dal 2017 e parte integrante del Piano del Diritto allo Studio, coinvolge i giovani in un percorso di cittadinanza attiva – spiega l’amministrazione -. Un fiore all’occhiello per Pioltello, unico comune della Lombardia che, grazie al propri Social Team, ha promosso la Giornata, grazie all’attività del Centro di aggregazione giovanile Patchanka che fa volontariato tutto l’anno". I giovani con gli educatori partecipano a diverse attività con la collaborazione di alcuni commercianti hanno organizzato così un autolavaggio e la corsa con tanto di logo e maglietta.Bar.Cal.