Il solito Far West nel parcheggio Megarissa, poi tutti si dileguano Bussero fra sconcerto e proteste

Maxi rissa serale nel parcheggio dell’auditorium, in dieci o quindici se le danno di santa ragione, nella gazzarra anche un tentativo di investimento con l’auto e un ferito, trasferito non in gravi condizioni in ospedale a Melegnano. All’arrivo delle pattuglie dei carabinieri, dopo le segnalazioni telefoniche di tanti cittadini, sul posto non c’era più nessuno. Solo un uomo in stato di ebbrezza e senza segni evidenti di violenza, che non ha dato ragguagli. Quanto si è consumato l’altra sera nello slargo-parcheggio di via Carabinieri Caduti su cui si affacciano il nuovo palazzetto dello sport e il nuovo auditorium avrebbe coinvolto, stando alla ricostruzione e alle testimonianze, almeno una dozzina di persone. Momenti di grande tensione anche all’arrivo dei soccorritori con la gazzarra ancora nel pieno. Le indagini, ora, sono in corso.

è informato il sindaco Massimo Vadori. "Ho ricevuto segnalazioni già da ieri sera - afferma - . Sto attendendo in merito un riscontro da parte delle forze dell’ordine che si sono recate sul posto". Ipotesi "della piazza?". "Non saprei. Personalmente mi sono fatto l’idea di una rissa ‘su appuntamento’, magari per qualche regolamento di conti fra cattivi soggetti. Mi sono giunte notizie di episodi sgradevoli consumatisi nei giorni scorsi in esercizi pubblici del paese, potrebbe, parlo con il condizionale, esservi una relazione. Ma sono solo pensieri a voce alta, le indagini a chi di dovere". Sui social la polemica fra cittadini. Chi se la prende con il sindaco ("E’ lui il responsabile della sicurezza, ci vuole più decisione"), chi con le forze dell’ordine ("Arrivate troppo tempo dopo le chiamate"). "E’ un’estate difficile un po’ dappertutto - così ancora Vadori - . Anche qui da noi vi sono pattugliamenti serali, organizzati anche dal nostro corpo di polizia locale, che opera anche su Pessano e Cassina de Pecchi. Si devono fare i conti con le forze disponibili. Certo, un episodio di questo tipo non si era ad oggi verificato, è segno di un clima preoccupante". In tema ordine pubblico da segnalare anche una nuova serata "a marcatura stretta" per la piazza Garibaldi di Pioltello, teatro di un nuovo servizio coordinato dei militari protrattosi sino a tarda ora, e conclusosi senza provvedimenti. Altra piazza costantemente sotto monitoraggio piazza De Gasperi a Gorgonzola, presidiata da pattuglie e comunque "impacchettata" con transenne, anche a fine sicurezza, ormai da alcune settimane.

Monica Autunno