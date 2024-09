Il sindaco va in visita al cantiere del laghetto: "Alto valore ambientale"

Procedono i lavori per il nuovo laghetto al Parco Nord. Nei giorni scorsi, l’amministrazione e i vertici del polmone verde metropolitano hanno effettuato un sopralluogo per verificare i tempi per il nuovo specchio d’acqua artificiale, che sarà realizzato nell’ambito del progetto “Come-In“, che è stato presentato con Città Metropolitana e ha ottenuto un finanziamento dal Pnrr. "Quest’opera punta a incrementare il sistema delle acque nel Parco Nord e a recuperare spazi e aree già esistenti - ha commentato il sindaco Giacomo Ghilardi -. Con questo piano andiamo a migliorare la qualità ambientale e dei servizi, il valore ecologico e paesaggistico, e a favorire la colonizzazione faunistica dell’area verde". I lavori sono iniziati a gennaio e vedranno la creazione del laghetto vicino alla Cascina Centro Parco di via Clerici. Il progetto era già stato oggetto di un protocollo d’intesa tra l’amministrazione e l’ente Parco Nord Milano. Dal Pnrr sono arrivati 522.750 euro, a fronte di un impegno economico messo a disposizione del Comune di Cinisello pari a 12.300 euro. La.La.