Il sindaco entra in classe Via al tour negli istituti "Qui si coltivano valori"

di Laura Lana

È iniziato ieri il tour dell’amministrazione in occasione dell’apertura del nuovo anno scolastico. Stavolta non più per fare la conta dei danni del maltempo, come le visite effettuate durante tutto agosto, e per verificare gli interventi eseguiti come in queste settimane. Stavolta il giro degli istituti prevede i saluti e un momento conviviale. Tutte le direzioni didattiche riceveranno una lettera in cui sarà indicato il calendario di questo tour che proseguirà e si concluderà nei prossimi mesi. Da ieri e per le prossime settimane il sindaco Giacomo Ghilardi e l’assessore all’Istruzione Maria Gabriella Fumagalli faranno visita a tutte le scuole cittadine di ogni ordine e grado, comprese quelle paritarie: un breve incontro per confrontarsi sulle progettualità e condividere gli auguri di buona ripresa con gli alunni, i docenti e il personale.

"L’augurio di un buon lavoro va, oltre che ai ragazzi e alle loro famiglie, anche ai dirigenti scolastici, agli insegnanti e al personale non docente che, con ruoli e responsabilità diverse, si impegnano con professionalità e competenza perché la scuola non solo trasmetta conoscenze e alleni competenze, ma sia anche un luogo di crescita dove si seminano idee e si coltivano valori", ha spiegato l’assessore Fumagalli. Una ripresa che ha segnato una vera e propria corsa contro il tempo, dopo i nubifragi e le trombe d’aria di quest’estate: per quanto di riguarda i plessi, secondo l’elenco di Regione Lombardia con i contributi stanziati come rimborso, Cinisello è risultato il Comune più colpito dal maltempo, con 13 istituti danneggiati, per un totale di 789.100, 38 euro di lavori indifferibili per garantire il rientro in sicurezza di tutta la popolazione scolastica. Tra computi e progetti da effettuare, aziende in ferie e materiali da reperire, si è lavorato per tutto agosto e ancora nei giorni scorsi sono stati realizzati gli ultimi interventi, perché nessun edificio fosse inagibile al via. "La scuola non è soltanto il luogo in cui si impartiscono delle nozioni, ma anche un luogo di aggregazione e di crescita personale - ha commentato il sindaco Ghilardi -. Per questo motivo, è fondamentale che tutto l’ambiente sia stimolante per i ragazzi. Auguriamo che ognuno possa realizzare al meglio le proprie attese, vivendo con passione e impegno questo tempo così prezioso".